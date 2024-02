Plus Region Nahe Wichtiges Auftaktspiel nach schwieriger Vorbereitung: Planiger müssen schnell in Pflichtspielmodus schalten Am Wochenende kehrt für viele Fußballer wieder der Alltag ein – raus aus dem Vorbereitungsstress und rein in den Pflichtspielmodus. Dabei stehen für einige Vereine von der Nahe gleich zum Auftakt der Restrunde richtungsweisende Partien vor der Tür. Von Florian Unckrich

Das weiß auch Christoph Schenk, der Cheftrainer der TSG Planig, dessen Mannschaft am Sonntag beim punktgleichen Tabellennachbarn Spvgg Nahbollenbach zu Gast ist. „Uns ist die Bedeutung des Spiels bewusst. Je nach Ausgang könnte es uns die Richtung vorgeben, in der wir uns in den kommenden Wochen bewegen“, sagt Schenk, der ...