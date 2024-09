Plus Region Nahe Viererpack: Pfenning ballert den SV Winterbach an die Spitze – Merxheimer Schützenhilfe Von Florian Unckrich i Eingehakt: Der Akteur des TuS Pfaffen-Schwabenheim (weißes Trikot) versucht alles, um seinen Kontrahenten vom SV Winterbach zu stoppen. Doch ohne Erfolg: Die Gäste siegten deutlich. Foto: Klaus Castor Verflixter siebter Spieltag: Aufsteiger TuS Pfaffen-Schwabenheim und Absteiger VfL Simmertal kassierten jeweils ihre erste Niederlage in der Fußball-Bezirksliga. Lesezeit: 4 Minuten

Dem FSV Idar-Oberstein drohte das gleiche Schicksal, doch er wendete die Schlappe bei der SG Merxheim durch einen Treffer in der Nachspielzeit ab. Durch das 1:1-Remis mussten die Idar-Obersteiner aber den SV Winterbach an sich vorbeiziehen lassen. Der Vorjahreszweite grüßt nun vom Platz an der Sonne. Für das Ergebnis des ...