VfL Simmertal: Das Toreschießen ist beim Absteiger eine Kopfsache

Von Florian Unckrich

i Rutschpartie an der Rutsche: Der Spieler des TSV Bockenau (blaues Trikot) grätscht einen Winterbacher ab. Nach dem Derby ist vor dem Derby. Nun geht es für den TSV zum Nachbarn TuS Waldböckelheim. Foto: Michael Ottenbreit

Nach dem Abstieg aus der Landesliga tut sich der VfL Simmertal schwer, in der Fußball-Bezirksliga anzukommen. In drei Partien musste sich der VfL zwar noch nicht geschlagen geben, kam aber auch noch nicht über drei Unentschieden hinaus. Am Sonntag um 15 Uhr steigt das Duell der beiden Liga-Neulinge auf dem Flachsberg. Die Simmertaler als Absteiger empfangen im TuS Pfaffen-Schwabenheim den Meister der A-Klasse Bad Kreuznach.