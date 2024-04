Plus Region Nahe TuS Waldböckelheim: Simon Schmidt besiegelt einen Sieg der Moral Von Florian Unckrich i Vollversammlung im Strafraum der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Ein Verteidiger (rechts) köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Tabellenführer FC Schmittweiler-Callbach nahm beim 4:1 die Punkte mit. Foto: Klaus Castor Der TuS Waldböckelheim und die SG Guldenbachtal können aufatmen. Beide haben in der Fußball-Bezirksliga nach langen Durststrecken wieder mal Siege eingefahren und ihre Positionen im Tabellenkeller verbessert. An der Spitze holten der FC Schmittweiler-Callbach und der SV Winterbach Auswärtssiege. Lesezeit: 3 Minuten

FC Brücken - SG Fürfeld/NeuBamberg/Wöllstein 1:3 (1:2). „Das war von der Nummer eins bis zur Nummer 16 eine super Leistung“, freute sich SG-Spielertrainer Maurice Fischer und fügte an: „Wir haben den Flow aus den vergangenen Wochen mitgenommen, was eine gewisse Leichtigkeit in unser Spiel gebracht hat.“ Peter Frey (13.) markierte ...