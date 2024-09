Plus Region Nahe TuS Waldböckelheim: Nun fällt auch noch der Torjäger aus – Derby in Weinsheim Von Florian Unckrich i Derbywochen für Andy Baumgartner und die SG Weinsheim: Auf das Spiel in Winterbach folgt der Vergleich mit dem TuS Waldböckelheim. Foto: Klaus Castor Vereinstreue hat immer weniger Wert. Oftmals zieht es Spieler nach nur einem Jahr zum nächsten Verein. Doch nicht so bei Ricardo Ridder, der beim VfR Kirn ausgebildet wurde, beim SV Oberhausen im Männerbereich Fuß fassen konnte und seit nunmehr zwölf Jahren beim VfL Simmertal am Ball ist. Lesezeit: 3 Minuten

Vergangene Saison schnupperte der zentrale Mittelfeldspieler erstmals in die „Sandwich-Rolle“ zwischen Spieler und Trainer rein, ehe er zur laufenden Saison endgültig in die Rolle des spielenden Co-Trainers unter Benedikt Bernd wechselte. Am Samstag treffen die Simmertaler in der Fußball-Bezirksliga auf dem Flachsberg auf den SV Winterbach. Auf ein Wiedersehen mit den ...