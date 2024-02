Am Sonntag starten alle acht Bezirksliga-Mannschaften des Fußballkreises Birkenfeld in die zweite Saisonhälfte. Zurücklehnen kann sich keine von ihnen. Vier Absteiger sind höchst wahrscheinlich, und so sind sieben der acht Teams mehr oder weniger in Abstiegsgefahr. Ein Sonderfall ist der TuS Mörschied.