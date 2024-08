Plus Region Nahe

TSV Bockenau: Kurze Vorbereitung ist suboptimal – Bezirksliga startet in die Saison

Von Florian Unckrich

i Der TSV Bockenau um Keeper Marcel Redschlag gibt an diesem Wochenende sein Debüt in der Bezirksliga. (Archivbild) Foto: Stefan Ding

Im dritten Entscheidungsspiel gegen den SV Buhlenberg sicherten sich die Fußballer des TSV Bockenau das Ticket für die Bezirksliga und machten nach der B-Klassen-Meisterschaft 22/23 den zweiten Aufstieg in Folge perfekt. Am Sonntag um 15 Uhr feiert der Liganeuling sein Heimdebüt in der bisher höchsten Spielklasse der Vereinsgeschichte gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein.