Plus Bockenau TSV Bockenau: Heimstärke soll im Aufstiegsduell zum großen Plus werden Von Olaf Paare Die Ansage klingt so einfach. „Wir müssen von allem ein bisschen mehr machen, dann werden wir auch erfolgreich sein“, sagt Dirk Reidenbach, der Trainer des TSV Bockenau, vor dem zweiten Aufstiegsspiel zur Fußball-Bezirksliga. Am Dienstag um 19 Uhr empfangen die Bockenauer den SV Buhlenberg auf ihrem Sportgelände. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir haben noch immer alle Chancen. Am Dienstag müssen wir gewinnen, und am Samstag dann noch ein weiteres Mal“, erläutert Reidenbach seinen Plan. Partie eins ging zwar mit 3:1 an die Buhlenberger, doch ein einfacher Dreier reicht heute Abend schon, um Spiel Nummer drei am Samstag in Mittelreidenbach zu erzwingen. ...