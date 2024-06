Plus Bockenau

TSV Bockenau gleicht mit 3:0 aus – Rote Karte trifft SV Buhlenberg doppelt

i Der entscheidende Moment der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga? Schiedsrichter Marcel Schütz zeigt dem Buhlenberger Torwart Jochen Eisenbrandt die Rote Karte. Die Bockenauer (blaue Trikots) wissen um die Bedeutung. Foto: Klaus Castor

Aller guten Dinge sind drei: Wie in den beiden Vorjahren wird die Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga in einer dritten Partie entschieden. Nach Kirn und Oberhausen wird nun Mittelreidenbach der Austragungsort des Endspiels sein. Am Samstag treffen dort der TSV Bockenau und der SV Buhlenberg aufeinander. Die Bockenauer erzwangen das dritte Spiel durch ein 3:0 (1:0) vor 750 Zuschauern.