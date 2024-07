Plus Bad Kreuznach

Torjägerehrung im Kreis Bad Kreuznach: Märchenheld Brückner sichert sich den goldenen Schuh

i Da ist das Ding: Olaf Paare, Sportredakteur des Oeffentlichen Anzeigers, übergibt Julian Brückner (Zweiter von rechts) die Torjägertrophäe unserer Zeitung. Mit dem Bockenauer Torjäger freuen sich seine Freundin Eva Schlich (rechts) und sein Mitspieler Michel Tressel. Foto: Klaus Castor

Es ist ein kleines Fußball-Märchen. Ein junger Fußballer steigt mit seinem Heimatverein Jahr für Jahr von der C-Klasse bis in die Bezirksliga auf, und er erzielt dabei Jahr für Jahr mehr Tore. Ereignet hat sich das Märchen am Rande des Soonwalds in Bockenau im Kreis Bad Kreuznach.