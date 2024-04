Plus Region Nahe Titelrennen in der Bezirksliga Nahe: Entfernt der Primus Schmittweiler den 2:7-Stachel? Von Florian Unckrich i Auf der Suche nach dem Ausweg aus der Negativspirale: Felix Pauer, der neue Cheftrainer der SG Guldenbachtal. Foto: Klaus Castor Der FC Schmittweiler-Callbach beginnt auf der Zielgeraden des Titelrennens der Fußball-Bezirksliga zu wackeln. Der lukrative Vorsprung von neun Punkten zur Winterpause ist acht Spieltage vor Schluss auf vier Zähler geschrumpft. Lesezeit: 3 Minuten

Mit dem 2:7 beim SC Idar-Oberstein II kam der Spitzenreiter an Gründonnerstag erstmals so richtig unter die Räder. Am Sonntag um 15.15 Uhr hat die Mannschaft von Trainer Murat Yasar und seinem spielenden Co-Trainer Jeffrey Renner im Heimspiel gegen den TuS Mörschied die Möglichkeit, den Ausrutscher vergessen zu machen und ...