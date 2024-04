Plus Region Nahe SV Winterbach: Der Weg zum Tor ist am Felsen kurz Von Florian Unckrich i Reisen mit ihrem Team zum Klassiker nach Winterbach: Keven Lang-Lajendäcker und Michael Linn, die beiden Trainer der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Foto: Klaus Castor Am Winterbacher Felsen steigt am Sonntag um 15 Uhr ein echter Bezirksliga-Klassiker. Dort empfängt der SV Winterbach die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Ein besonderes Fußballspiel ist das vor allem für SVW-Trainer Michael Minke, der viele Jahre den TuS Monzingen und später die SG Monzingen/ Meddersheim betreute. Lesezeit: 3 Minuten

„Es ist immer schön, auf alte Bekannte zu treffen“, sagt der in Monzingen wohnende Winterbacher Trainer. Für den SVW geht das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Spitzenreiter FC Schmittweiler-Callbach in die nächste Runde. Vier Punkte liegen zwischen Platz eins und zwei. „Wir versuchen, die Tabelle auszublenden, da wir es nicht selbst in der ...