Plus Region Nahe

Starke Schlussoffensive der SG Weinsheim: Baumgartners Plan geht im Kerbe-Derby auf

Von Florian Unckrich

i Bemerkenswert, wie hoch der Weinsheimer Joshua Weber springen kann. Er trat im Derby in Winterbach aber nicht nur als Hochspringer in Erscheinung, sondern auch als Torschütze, erzielte beim 2:2 das 1:0. Foto: Klaus Castor

Das Bäumchen-wechsel-dich-Spielchen an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga geht weiter. Durch einen späten Siegtreffer über den TuS Mörschied zog der FSV Idar-Oberstein wieder am SV Winterbach vorbei, der sich in einem packenden Kerbespiel 2:2 vom Lokalrivalen SG Weinsheim trennte. Die Obersteiner liegen allerdings nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem SVW. Die TSG Planig verpasste es durch ein 1:1 über die SG Merxheim, sich an die beiden führenden Teams heranzupirschen.