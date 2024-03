SG Guldenbachtal: Die Ära Flommersfeld endet mit sofortiger Wirkung

Anzeige

Die Trennung. wir berichteten ausführlich – war zunächst für den Sommer angedacht, Flommersfeld hatte sich auch offengehalten, es bis zum Saisonende durchzuziehen. „Wir als Verein haben jetzt aber einen sofortigen Schlussstrich gezogen“, berichtete Darcan. Damit wird das Nachholspiel am Montag um 15 Uhr gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein das erste Spiel unter der Regie des bisherigen Co-Trainers Felix Pauer sein, der die Guldenbachtaler auch in der nächsten Saison als Cheftrainer coachen wird. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Guldenbachtaler wieder in die Spur finden und das Abstiegsgespenst vertreiben. Doch die Fürfelder überzeugten zuletzt, reisen mit breiter Brust an. olp