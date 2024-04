Plus Region Nahe SG Guldenbachtal: Alte Probleme beim Debüt des neuen Cheftrainers Von Olaf Paare i Dribbling: Die SG Guldenbachtal (schwarze Trikots) versuchte gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein einiges, doch die Offensivspieler verfingen sich immer wieder in der Abwehrkette der Gäste. Foto: Klaus Castor Da sind es nur noch vier Punkte: Mit einem 2:1-Erfolg bei den zuvor so starken Birkenfeldern verkürzte der SV Winterbach den Rückstand auf den FC Schmittweiler-Callbach, den Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, auf vier Zähler. „Wir schauen aber nicht nach oben, weil das einzig der FC Schmittweiler in seiner Hand hat. Wir schauen nur nach unten und auf unseren Vorsprung dort, weil wir das selbst regeln können“, erklärte SVW-Trainer Michael Minke. Der Zweite hat acht Punkte Vorsprung auf den neue Dritten, die SG Weinsheim. Lesezeit: 3 Minuten

Das Debüt von Felix Pauer als neuer Cheftrainer der SG Guldenbachtal ging in die Hose. In Windesheim kassierte die SG die vierte Niederlage in Folge. „So viel hat sich ja gar nicht geändert, da ich auch bisher immer an der Linie stand, während Lars Flommersfeld vom Feld aus eingewirkt hat. ...