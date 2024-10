Plus Region Nahe

SG Fürfeld siegt 9:1: Becks Viererpack lässt es beim FSV Idar-Oberstein mächtig brodeln

Von Florian Unckrich

i Da konnten sich die Merxheimer (schwarze Trikots) noch so krummlegen, gegen Luca Czarnecki (rechts) und die SG Guldenbachtal waren sie machtlos. Links: SGM-Kapitän Dorian Glaser. Foto: Klaus Castor

Diese Saison in der Fußball-Bezirksliga ist gut für ungewöhnliche Ergebnisse. Und die Schmuckstadt Idar-Oberstein offensichtlich ein Anziehungspunkt für solche Resultate. Vor ein paar Wochen unterlag die TSG Planig mit 6:7 beim SC Idar-Oberstein II, nun gewann die SG Fürfeld mit sage und schreibe 9:1 beim FSV Idar-Oberstein, also bei dem Team, das in der Vorsaison noch in der Landesliga gespielt hatte und auch stark in die Runde gestartet war. Kein Wunder, dass es bei den Obersteinern nach dem Debakel mächtig brodelt.