Plus Mittelreidenbach Redschlag und das Alu retten den TSV Bockenau – SV Buhlenberg scheitert unglücklich am Aufstieg Von Sascha Nicolay i TSV-Torhüter Marcel Redschlag fischte alles weg, was wegzufischen war (hier vor Buhlenbergs Jan Baron) und wurde mit seinen Rettungstaten zum Helden des Tages. Foto: Stefan Ding Schon acht Minuten war die Nachspielzeit beim entscheidenden Aufstiegsspiel zur Fußball-Bezirksliga alt, als Kevin Conde noch einmal zum Kopfball kam. Die Kugel zischte aufs linke Eck zu, als im letzten Moment Marcel Redschlag angesprungen kam, den Ball mit der Hand erwischte und den Einschlag verhinderte. Der Schlussmann hielt so den 1:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Buhlenberg und den Aufstieg seines TSV Bockenau fest. Lesezeit: 5 Minuten

„Marcel hat uns heute die Bezirksliga gehalten“, sagte TSV-Trainer Dirk Reidenbach. Zehn Tage, nachdem er mit zwei Fehlern maßgeblich zur 1:3-Niederlage im ersten Spiel in Buhlenberg beigetragen hatte, wurde Torwart Redschlag also doch noch zum Bockenauer Aufstiegshelden. Übrigens nicht alleine wegen der Rettungstat in allerletzter Sekunde. Auch vier Minuten zuvor ...