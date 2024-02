Minke und Christmann/Kuß: Scheidende Trainer starten Abschiedstour erfolgreich

Die TSG Planig bereitet den Fußballfans aus dem Kreis Bad Kreuznach Sorgen. Die Grün-Weißen sind aktuell der einzige Kreis-Vertreter auf einem Abstiegsplatz der Fußball-Bezirksliga. Durch das überraschend deutliche 0:4 beim direkten Konkurrenten, der Spvgg Nahbollenbach, vergrößert sich der Abstand zum rettenden Ufer. In der Vorsaison hatten sich die Planiger noch mit einer starken Rückrunde gerettet. Nun muss auch in der aktuellen Spielzeit der Schalter umgelegt werden. An der Spitze drehen weiter der FC Schmittweiler-Callbach und der SV Winterbach ihre Kreise.