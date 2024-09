Plus Region Nahe Kurioses Duell: Planiger verspielen eine Fünf-Tore-Führung noch Von Florian Unckrich i Einiges los an der Außenlinie beim Windesheimer Kerbespiel: Die heimische SG Guldenbachtal (schwarze Trikots) kam gegen den TuS Waldböckelheim allerdings nicht zum erhofften ersten Saisonsieg und muss sich auf eine schwere Spielzeit einstellen. Foto: Michael Ottenbreit Da bebte der Idar-Obersteiner Haag: Mit 6:1 führte die TSG Planig nach gut einer Stunde bei der Idarer Reserve, doch die Punkte blieben bei den Gastgebern, die noch sechs Treffer markierten und mit 7:6 gewannen. Ein Spielverlauf, der in der Fußball-Bezirksliga Seltenheitswert haben dürfte. Die letzten drei Treffer waren sogar ein Hattrick von Nachwuchsspieler Kevin Gardlowski. Lesezeit: 4 Minuten

Durch den Ausrutscher der Planiger und ein erneutes Remis der SG Weinsheim haben sich im FSV Idar-Oberstein und dem SV Winterbach bereits nach fünf Spieltagen zwei Teams an der Spitze abgesetzt. Deutet sich da also wie in den vergangenen beiden Spielzeiten ein packender Zweikampf um die Meisterschaft an? SG Guldenbachtal - ...