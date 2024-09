Plus Region Nahe

Kerbespiel in Winterbach: Gute Freunde im 90-Minuten-Duell

Von Florian Unckrich

i Hat den SV Winterbach auf Platz eins geführt und freut sich auf das Kerbe-Derby mit der SG Weinsheim: SVW-Trainer Torben Scherer. Foto: Klaus Castor

Passend zu seinem Kirmeswochenende steht der SV Winterbach an der Spitze der Fußball-Bezirksliga. Dank des eigenen 4:1-Triumphs beim TuS Pfaffen-Schwabenheim und der Schützenhilfe der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die dem FSV Idar-Oberstein ein 1:1 abringen konnte, eroberten die SVWler die Tabellenführung. Am Samstag um 16.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Torben Scherer nun am Winterbacher Felsen die SG Weinsheim.