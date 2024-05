Plus Region Nahe Große Trainer-Übersicht zur Bezirksliga Nahe: Der Zweite wechselt, der Letzte geht mit seinem Coach runter Sascha Nicolay Von Olaf Paare Das Trainer-Karussell dreht sich im Rekordtempo – auch oder gerade in der Fußball-Bezirksliga. Bei mehr als zehn Klubs wird die Konstellation zur neuen Runde eine andere sein als vor der aktuellen Spielzeit. Das sind Verhältnisse, wie wir sie eigentlich nur aus der Bundesliga kennen. Lesezeit: 3 Minuten

Vom Erfolg machen die Vereine die Wechsel übrigens nicht ausschließlich abhängig. So wird es beim SV Winterbach, der Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Landesliga hat, zu Veränderungen kommen. Absteiger TuS Hoppstädten geht dagegen mit seinem Coach Akim Baus in die A-Klasse. Der Vollständigkeit halber haben wir die beiden Absteiger ...