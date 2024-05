Meisterparty: Spieler und Fans des FC Schmittweiler-Callbach bejubeln den Titelgewinn in der Bezirksliga. Am finalen 8:1-Sieg in Planig waren beteiligt: Lucas Frenger, Kapitän Christian Rech, Aurel Rech, Yannick Naujoks, Justus Rech, Leon Frenger, Simon Scherer, Dennis Köhler, David Atama, Jeffrey Renner, Marius Heimann, Jakob Hill, Sascha Frenger, Niklas Paulus, Petrit Miftari, Lukas Kaul, Leon Hübner, Fabian Boppel sowie Trainer Murat Yasar. Foto: Klaus Castor