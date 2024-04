Plus Leverkusen

Ein einmaliges „Mega-Erlebnis“: Wie Fans aus der Rhein-Nahe-Region den Meisterschaftssieg in Leverkusen erlebten

i 2014 spielte Alemannia Waldalgesheim im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. Der Freundschaftsschal aus dieser Partie durfte beim Meisterstück der Werkself natürlich nicht fehlen. Frank Reichert (von links), Jörg Schniering, Hans-Joachim Blum, Thomas Wagner und Jens Leydecker feierten mit. Foto: Blum

Dieser historische Moment geht in die Geschichtsbücher ein. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte gewann Bayer Leverkusen die deutsche Fußball-Meisterschaft, entthronte die großen Bayern. Einige Menschen aus der Rhein-Nahe-Region hatten das Glück, die ergreifenden Augenblicke in der BayArena live mitzuerleben.