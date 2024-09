Plus Region Nahe

Dirk Reidenbachs Wunsch: Sportplatz des TSV Bockenau soll zur Festung werden

Von Florian Unckrich

i Da geht es zum ersten Heimsieg der Saison: Dirk Reidenbach, Trainer von Aufsteiger TSV Bockenau, sieht sein Team auf Augenhöhe mit anderen Bezirksligisten und möchte nun auch Dreier landen. Foto: Klaus Castor

Durchaus erfolgreicher hätte der TSV Bockenau in seinen ersten sechs Ligaspielen der Fußball-Bezirksliga abschneiden können. Ein Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen lautet die Bilanz des Aufsteigers, der mit fünf Punkten auf Platz 13 rangiert. Am Sonntag um 15 Uhr will TSV-Trainer Dirk Reidenbach im Heimspiel aber gegen die Spvgg Nahbollenbach nach dem nächsten Dreier greifen.