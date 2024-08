Plus Region Nahe

Die unterschiedlichen Trainer-Charaktere der SG Guldenbachtal: Yannik Wex haut verbal auch mal drauf

Von Florian Unckrich

i Platzt bei Dorian Glaser (rechts), dem Kapitän der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, und seinem Team gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein der Knoten vor dem Kasten? In 180 Minuten erzielten die Merxheimer erst einen Treffer – im Derby beim VfL Simmertal (rote Trikots). Foto: Michael Ottenbreit

Nach zwei Remis zum Auftakt strebt die SG Guldenbachtal am Jahrmarkts-Wochenende den ersten Dreier in der Fußball-Bezirksliga an. Die SG empfängt am Freitagabend Aufsteiger VfR Baumholder II.