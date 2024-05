Plus Buhlenberg

Der TSV Bockenau kommt mit einem 95-Tore-Sturm zum SV Buhlenberg: Currier vor der Aufstiegsrunde gelassen

i Der Abschluss seiner Zeit beim SV Buhlenberg könnte für Alexis Currier (rechts) zur Krönung werden. Der Spielertrainer hat die Chance, seinen Verein in die Bezirksliga zu führen. Foto: Stefan Ding

Aufstiegsspiele an sich sind schon etwas ganz Besonderes, doch das Duell des SV Buhlenberg mit dem TSV Bockenau ist noch eine Stufe höher zu bewerten. Beide Vereine würden im Falle eines Erfolges nämlich zum ersten Mal die Bezirksliga Nahe erreichen. Am Mittwoch (19 Uhr) steigt in Buhlenberg das Hinspiel zwischen den beiden Zweiten der A-Klassen Birkenfeld und Bad Kreuznach.