Plus Buhlenberg Der SV Buhlenberg will den Sack zubinden: Remis in Bockenau reicht zum Aufstieg in die Bezirksliga Von Sascha Nicolay 90 Minuten noch, und der SV Buhlenberg könnte zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Fußball-Bezirksliga aufsteigen. Beim TSV Bockenau reicht am Dienstag (19 Uhr) nach dem 3:1-Hinspielsieg ein Unentschieden, um den Sprung nach oben perfekt zu machen.

Anstrengende, intensive Tage erlebt der SV Buhlenberg gerade. Die erste Mannschaft steht mitten in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga, die zweite in denen zur B-Klasse. Am Dienstag, ist wieder die erste Buhlenberger Mannschaft an der Reihe und will den Aufstieg in die Bezirksliga eintüten. „Alleine schon, um nicht zu großen Terminstress ...