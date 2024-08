Plus Region Nahe

Der SG Weinsheim fehlt die notwendige Torgier – Packendes Kerbe-Derby in Waldböckelheim

Von Florian Unckrich

i Drunter und drüber ging es im packenden Derby-Duell zwischen dem TuS Waldböckelheim (in grün) und dem TSV Bockenau. Mittendrin wie so oft: der Waldböckelheimer Spielertrainer und Torschütze Simon Schmidt. Foto: Edgar Daudistel

Ein Duo war als die Remiskönige in den vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga gestartet. Die Serie des VfL Simmertal hält, es folgte gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim das vierte Unentschieden der Saison und die Tatsache, dass der Landesliga-Absteiger ungeschlagen bleibt. Das gilt für die SG Guldenbachtal nicht mehr, die mit 0:6 in Winterbach unterlag. Der starke SVW bleibt Tabellenführer FSV Idar-Oberstein auf den Fersen. Auch die TSG Planig festigte ihre Position in der Spitzengruppe, während die SG Weinsheim zwei Punkte liegen ließ.