Plus Buhlenberg Bittere Fehleinschätzungen von Marcel Redschlag: SV Buhlenberg legt vor 437 Zuschauern gegen TSV Bockenau vor Von Sascha Nicolay i Die Bockenauer Alexander Keller (Nummer 14) und Julian Brückner hatten es schwer, wenn Kevin Conde und Lukas Rieth (Nummer 18) in der Nähe waren. Die Beiden führten den SV Buhlenberg zum 3:1-Sieg. Foto: Stefan Ding Der SV Buhlenberg hat in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga vorgelegt. Vor 437 Zuschauern schlug der Zweite der A-Klasse Birkenfeld sein Pendant aus dem Kreis Bad Kreuznach, den TSV Bockenau, 3:1 (0:0). Zwei kuriose Fehler von TSV-Torwart Marcel Redschlag trugen stark zu dem allerdings verdienten Sieg bei. Lesezeit: 5 Minuten

In der 54. Minute sah es noch so aus, als könnte Marcel Redschlag entscheidenden Anteil an einer guten Ausgangsposition des TSV Bockenau für das Rückspiel haben. Mit einer Wahnsinnsparade vereitelte er eine Buhlenberger Riesenchance, als Lukas Rieth nach toller Vorarbeit von Melwin Römer acht Meter vor dem Kasten alleine vor ...