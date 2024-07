Plus Region Nahe

Bei der TSG Planig startet die Saison der Bezirksliga: Staffelsitzung am 8. Juli in Merxheim

Auf dem Kunstrasen in Planig beginnt nach jetzigem Stand der Dinge die Saison in der Fußball-Bezirksliga. So steht es im Terminplan, den Thomas Dubravsky an die Vereine verschickt hat. Der Vorsitzende des Fußballkreises Bad Kreuznach fungiert in dieser Spielzeit auch als Staffelleiter der Bezirksliga.