Aurel-Rech-Schock: Der Torjäger des FC Schmittweiler fällt bis Saisonende aus

Von Florian Unckrich

i Der FC Schmittweiler-Callbach (rote Trikots, im Duell mit der TSG Planig) schaffte es bisher, zahlreiche Kontrahenten aus dem Weg zu räumen. Nun wartet der Tabellendritte, die SG Fürfeld. Foto: Klaus Castor

Lesezeit: 3 Minuten

Spannende Wochen stehen dem FC Schmittweiler-Callbach bevor. Spannende Wochen, in denen eine Entscheidung in der Meisterschaft der Fußball-Bezirksliga fallen kann. Der Tabellenführer, der bereits neun Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten SV Winterbach hat, gastiert am Sonntag zum Spitzenspiel beim Dritten, der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, auf dem Hartplatz in Neu-Bamberg.