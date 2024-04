Plus Freisen Auch Eloy Campos wechselt zum FC Freisen: Künftiges Sascha-Schnell-Team verstärkt sich weiter Von Sascha Nicolay i Eloy Campos wechselt vom TuS Hoppstädten zum FC Freisen. Foto: Hähn Joachim/Joachim Hähn Der vom Abstieg bedrohte saarländische Fußball-Verbandsligist verstärkt sich für die kommende Saison mit einem Spieler des TuS Hoppstädten. Eloy Campos wechselt von der „Schmittwies“ ins Bruchwaldstadion. Dort wird er Teil einer wohl bärenstarken Mannschaft, die Sascha Schnell coachen wird, der den VfR Baumholder von der Landes- in die Oberliga geführt hat. Lesezeit: 1 Minute

Campos wird dort auf einige Akteure treffen, die aktuell in Baumholder noch zum Oberligakader gehören. Bekanntlich werden Robin Sooß, Felix Ruppenthal, René Wenz und Lenard Foggy in der kommenden Spielzeit das Freisener Trikot tragen. Der 44 Jahre alte Campos hat in seiner Fußballer-Laufbahn schon viel erlebt, kickte außer für den ...