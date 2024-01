Plus Guldental Altmeister Bornheimer hat einige Punkte gerettet: Die SG Guldenbachtal im Bezirksliga-Wintercheck Den vierten Teil unseres Winterchecks in der Fußball-Bezirksliga widmen wir der SG Guldenbachtal. Elf Partien galt die Spielgemeinschaft als unbezwingbar, ehe sie am 12. Spieltag im Heimspiel gegen TuS Waldböckelheim einen Last-Minute-K.o. hinnehmen musste. Von Florian Unckrich

Die knappe Niederlage gegen den Aufsteiger blieb die einzige Begegnung, in der die Mannschaft von Spielertrainer Lars Flommersfeld und Felix Pauer ohne eigene Punktgewinnen in der abgelaufenen Hinrunde das Feld verlassen haben. Mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand, schielt Guldenbachtal auf den zweiten Platz und könnte in den noch ausstehenden ...