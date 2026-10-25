Der Einstieg der beiden neuen Trainer der Fußball-Bezirksliga fiel unterschiedlich aus. Während Wladislaw Sontag und der SC Birkenfeld siegten, unterlag der VfL Rüdesheim mit dem neuen Chefcoach Emre Duran.
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Das Dutzend ist voll: Auch seine zwölfte Saisonpartie gewann Fußball-Bezirksligist SG Merxheim. Allerdings war das 2:1 gegen den TuS Winzenheim wegen einer schweren Verletzung teuer erkauft.SG Kirn/Kirn-Sulzbach – TuS Mörschied 3:2 (2:1).Neun Minuten vor Schluss fiel die Entscheidung in einem Spiel, das mehrfach die Richtung gewechselt hatte.