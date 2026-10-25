Merxheimer 2:1-Erfolg Zwölfter SGM-Sieg getrübt: Kapitän verletzt sich schwer Florian Unckrich 25.10.2026, 21:06 Uhr

i Der Fürfelder Torjäger und Kapitän Marcel Beck (rotes Trikot) ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Er traf gegen die SG Soonwald dreimal. Michael Ottenbreit

Der Einstieg der beiden neuen Trainer der Fußball-Bezirksliga fiel unterschiedlich aus. Während Wladislaw Sontag und der SC Birkenfeld siegten, unterlag der VfL Rüdesheim mit dem neuen Chefcoach Emre Duran.

Das Dutzend ist voll: Auch seine zwölfte Saisonpartie gewann Fußball-Bezirksligist SG Merxheim. Allerdings war das 2:1 gegen den TuS Winzenheim wegen einer schweren Verletzung teuer erkauft.SG Kirn/Kirn-Sulzbach – TuS Mörschied 3:2 (2:1). Neun Minuten vor Schluss fiel die Entscheidung in einem Spiel, das mehrfach die Richtung gewechselt hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen