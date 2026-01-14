SV Oberhausen im Wintercheck Zwischen Lernprozess und großer Loyalität Florian Unckrich 14.01.2026, 13:58 Uhr

i Mit dem Derby gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach (blaue Trikots) startet der SV Oberhausen (grüne Trikots) in eine Rückrunde, an deren Ende der Klassenverbleib stehen soll. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der SV Oberhausen ist das Schlusslicht der Bezirksliga. Doch von Resignation keine Spur. Der Aufsteiger greift in der Rückrunde noch einmal an. Die Erkenntnisse der ersten Saisonhälfte sollen dabei helfen – unser Wintercheck.

Der Wintercheck in der Fußball-Bezirksliga führt uns dieses Mal zum SV Oberhausen und damit zu einem Aufsteiger, der härter kämpfen muss, als es sich viele im Sommer vorgestellt hatten. Nach einer überragenden Vorsaison, in der der SVO sich mit einem 4:2-Sieg im Entscheidungsspiel die Meisterschaft in der A-Klasse Birkenfeld sicherte, ist der Alltag in der Bezirksliga deutlich rauer geworden.







Artikel teilen

Artikel teilen