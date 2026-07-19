Ein halbes Dutzend Mannschaften stellt diesmal der Kreis Birkenfeld in der Bezirksliga Nahe. Zwei davon wollen nur mit dem Sturz in die A-Klasse nichts zu tun haben. Den TuS Mörschied sehen dagegen viele auf dem Sprung nach oben.
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Mehr Kreis Birkenfeld wagen wird die Bezirksliga Nahe in ihrer letzten Saison vor der Spielklassenreform. Statt wie in der vergangenen Runde fünf Teams sind diesmal sechs BIR-Mannschaften am Start. Einer davon, dem TuS Mörschied, trauen die Konkurrenten gar eine Favoritenrolle zu.