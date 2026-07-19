Packende Bezirksliga Nahe Zurückhaltender TuS Mörschied ist Landesliga-Kandidat Sascha Nicolay 19.07.2026, 15:00 Uhr

i Führen Florian Galle und sein Co-Trainer Bastian Schwinn (Mitte) den TuS Mörschied in die Landesliga? Der Verein selbst ist zurückhaltend, aber gerade die Konkurrenten aus dem Kreis Birkenfeld trauen dem TuS den Sprung nach oben zu. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ein halbes Dutzend Mannschaften stellt diesmal der Kreis Birkenfeld in der Bezirksliga Nahe. Zwei davon wollen nur mit dem Sturz in die A-Klasse nichts zu tun haben. Den TuS Mörschied sehen dagegen viele auf dem Sprung nach oben.

Mehr Kreis Birkenfeld wagen wird die Bezirksliga Nahe in ihrer letzten Saison vor der Spielklassenreform. Statt wie in der vergangenen Runde fünf Teams sind diesmal sechs BIR-Mannschaften am Start. Einer davon, dem TuS Mörschied, trauen die Konkurrenten gar eine Favoritenrolle zu.







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