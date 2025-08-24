Die Fußballer aus Merxheim haben ihrem Ortsbürgermeister gezeigt, was sie draufhaben. Überraschend gewann in der Bezirksliga die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim beim bisher souveränen Tabellenführer SG Weinsheim. Da auch der zuvor verlustpunktfreie SC Idar-Oberstein II im Spitzenspiel der TSG Planig unterlag, sind nur noch die Planiger selbst ungeschlagen und führen nach vier Spieltagen die Tabelle an. Dahinter folgen sechs (!) Klubs mit neun Punkten, darunter sind auch die Merxheimer, die sich immer mehr zum Geheimfavoriten mausern.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – SV Oberhausen 4:0 (2:0). „In der Liga kann man sich keine Schlafphasen leisten. Dafür wurden wir eiskalt bestraft“, berichtete der Oberhausener Spielertrainer André Müller. Den Tiefschlaf des Aufsteigers zu Spielbeginn nutzten Matthias Lahm (7.) und Sven Dangel (9.). „Wenn wir mithalten wollen, darf uns so etwas nicht passieren“, legte Müller nach. Tim Biegner (61.) sorgte für die Vorentscheidung, ehe Mohammad Akhundzadeh (90.) den Deckel draufsetzte. „Ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft“, gab der Spielertrainer der Oberhausener zu.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – TuS Mörschied 1:0 (0:0). „Das war eine sehr schwere Geburt“, sagte der Kirner Trainer Jens Wückert. Gegen defensiv sehr strukturierte Mörschieder hatten die Kirner ihre Schwierigkeiten. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber kaum Lösungen gefunden. Gerade im letzten Drittel hat uns oftmals die Idee gefehlt“, kommentierte Wückert. Sowohl die Hausherren als auch der TuS verbuchten im ersten Abschnitt jeweils eine Großchance. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Murat Aysel (87.) den Gästen den Stecker zog. „Wir wurden belohnt, weil wir hartnäckig drangeblieben sind“, freute sich der SGK-Trainer über den dritten Saisonsieg.

i Tor für den SC Birkenfeld: Alex Koch erzielt frei stehend das 1:0 gegen den VfL Rüdesheim. Hähn Joachim. Joachim Hähn

SC Birkenfeld – VfL Rüdesheim 4:0 (2:0). „Das war ein richtig gelungener Auftritt von uns“, befand SCB-Trainer Pascal Geibel und freute sich über den ungefährdeten Sieg. Bereits nach sieben Minuten brachte Alex Koch den SCB in Führung. Mit einem herrlichen Kopfball legte Eugen Schwindt (34.) nach. „Der VfL Rüdesheim hat sehr viel Emotionen und Unruhe von außen reingebracht. Wir sind nicht darauf eingegangen und haben unseren Stiefel heruntergespielt. Das war ein großes Plus in diesem Spiel“, berichtete Geibel. Auch im zweiten Abschnitt blieb das Bild unverändert. Roman Nagel (64.) traf zum 3:0, ehe Niklas Schindler (72.) den Schlusspunkt setzte. In der 70. Minute sah ein Betreuer auf der Rüdesheimer Trainerbank die Rote Karte.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – Spvgg Nahbollenbach 3:0 (2:0). „Das war eine sehr reife Leistung von uns. Wir haben im gesamten Spiel nur einen Torschuss zugelassen“, teilte der Fürfelder Abteilungsleiter Jörn Zillmann mit. Peter Frey (24.) traf zur Führung der Hausherren. Nur zwölf Minuten später legte Marcel Beck nach. „Wir hatten das Spiel die ganze Zeit über im Griff“, ergänzte Zillmann. Beck (73.) setzte in Durchgang zwei noch einen drauf und traf zum 3:0-Endstand. „Der Zeitpunkt der Tore hat uns in die Karten gespielt“, analysierte der Abteilungsleiter und fügte an: „Mich freut es, dass wir als Team so überzeugen und einen völlig verdienten Heimsieg einfahren konnten.“

SC Idar-Oberstein II – TSG Planig 1:3 (1:1). „Zu viel Fahrlässigkeit wird bestraft“, kommentierte SC-Trainer Michael Rodenbusch die erste Saisonniederlage der Oberliga-Reserve. Die Schmuckstädter gingen durch Colin Fuchs (25.) in Führung. „Bis dahin müssen wir schon 3:0 vorne liegen“, sagte Rodenbusch. Doch die Antwort der Planiger kam postwendend. Nach einem Schnitzer in der Hintermannschaft des SC erzielte Jonah Röhlinger (32.) den Ausgleich. „Der SC Idar hat einen klasse Ball gespielt. Wir sind aber cool geblieben und haben das Spiel in unsere Richtung lenken können“, sagte TSG-Trainer Christoph Schenk. „Von unserer zweiten Hälfte bin ich enttäuscht. Man hat gemerkt, dass der Gegner mehr wollte, und wir waren nicht mehr zwingend genug“, hatte sich Rodenbusch im Topspiel mehr ausgerechnet. Burak Tasci (59.) brachte die TSG mit einem schönen Lupfer in Führung, bevor Noel Schywalski (79.) die Planiger an die Spitze der Liga schoss. „Aufgrund der zweiten Hälfte hat die TSG Planig nicht unverdient gewonnen“, erklärte Rodenbusch. Schenk sah das ähnlich: „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Für uns war es wichtig, dass wir geduldig geblieben sind, wodurch wir uns am Ende über einen verdienten Dreier freuen dürfen.“

TSV Bockenau – SG Guldenbachtal 0:2 (0:1). In der ersten halben Stunde drängten die Bockenauer auf die Führung. „Da haben wir verpasst, aus unseren vielen guten Chancen Kapital zu schlagen“, haderte TSV-Trainer Jannik Huber. Kurz vor dem Pausentee bestrafte Jan Hildebrandt (41.) den Chancenwucher mit der Gästeführung. „Wir konnten auch nach dem Seitenwechsel wieder Druck aufbauen. Wenn wir in dieser Phase den Ausgleich erzielen, kippt das Spiel in unsere Richtung“, vermutete Huber. Doch wieder war es die SG Guldenbachtal, die ins Schwarze traf. Nico Dorfey (75.) vollendete einen Konter zum Endstand. „Das Spiel muss man analytisch betrachten. Die Jungs haben alles auf dem Platz gelassen. Wenn wir in beiden Heimspielen unsere Chancen genutzt hätten, würden wir jetzt nicht mit null Punkten dastehen“, fasste Huber zusammen.

TuS Winzenheim – FSV BW Idar-Oberstein 4:2 (2:0). Der TuS zeigte von Beginn an den Schmuckstädtern, wo der Hammer hängt. Vladimir Borovskij (10., 21.) gab mit einem Doppelpack eine erste Duftnote ab. „Das war schon sehr stark, was wir die erste halbe Stunde gespielt haben“, verteilte TuS-Trainer Ercan Ürün Lobeshymnen, wenngleich er auch Kritik üben musste: „Danach haben wir nachgelassen und unnötigerweise den Gast stark gemacht.“ Mit einem Doppelschlag egalisierte Eugen Karpunov (50., 51.). „In dieser Phase haben wir gemerkt, dass wir den Schalter wieder umlegen müssen“, sagte Ürün, dessen Mannschaft die richtige Reaktion zeigte. Zunächst brachte Murtaza Azimi (76.) die Hausherren in Führung, ehe Borovskij (83.) mit seinem dritten Treffer für den Endstand sorgte. „Ein absolut verdienter Sieg, der deutlich höher hätte ausfallen müssen“, lautete das Fazit des Winzenheimer Trainers.

SG Weinsheim – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 1:2 (0:1). Die SGW startete schwungvoll. „Für uns war es wichtig, die erste Druckphase zu überstehen“, erklärte Gästetrainer Kim Fuhr. Nach einem einstudierten Eckball bestrafte Fabian Kilp (12.) eine Weinsheimer Unachtsamkeit. „Dadurch haben wir dem Gegner erlaubt, tiefer zu verteidigen“, berichtete SGW-Trainer Andy Baumgartner, der im Vorfeld vor einem Rückstand gewarnt hatte. Er sagte: „Genau das hatten wir vorher besprochen, aber wenn alles klappen würde, würden wir keine Bezirksliga spielen.“ Mit der Führung im Rücken legte Keven Lang-Lajendäcker (49.) erneut nach einem Eckball nach. „Das hat uns schon sehr in die Karten gespielt. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und konnten uns dann auf das Verteidigen der Box konzentrieren“, sagte Fuhr. Zwar gelang Felix Frantzmann (75.) der Anschlusstreffer, doch viel mehr sollte für die bis dato ungeschlagene Palmstein-Elf nicht drin sein. „Wir hatten 90 Minuten Zeit, das Spiel für uns zu entscheiden. Nur leider haben wir mehr Alutreffer als Tore erzielt“, erklärte Baumgartner. Auf der Gegenseite sprach Fuhr von einer Abwehrschlacht und war stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben mit dem Ergebnis den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Gegen eine sehr starke Weinsheimer Mannschaft ist es nicht selbstverständlich zu gewinnen. Dieses Mal haben die Alten die Tore gemacht, und die Jungen haben ihnen den Rücken freigehalten.“