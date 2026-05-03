VfL steht vor Klassenverbleib
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Die SG Weinsheim (weiße Trikots) musste kratzen und grätschen, um in Planig zu bestehen. Nach dem 3:3 fehlen ihr noch drei Punkt
Die SG Weinsheim (weiße Trikots) musste kratzen und grätschen, um in Planig zu bestehen. Nach dem 3:3 fehlen ihr noch drei Punkte zur Meisterschaft.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Für den SV Oberhausen, den TSV Bockenau und die Spvgg Nahbollenbach wird es im Tabellenkeller der Bezirksliga immer dunkler. Der Meisterschaft strebt dagegen die SG Weinsheim entgegen.

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Die Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-Bezirksliga ist vertagt. Die SG Weinsheim kam bei der TSG Planig über ein 3:3 nicht hinaus, und der SC Idar-Oberstein II machte seine Hausaufgaben. Drei Punkte fehlen den Weinsheimern noch. Am nächsten Samstag ist der Spitzenreiter beim TuS Pfaffen-Schwabenheim zu Gast und kann den Titelgewinn klarmachen.

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