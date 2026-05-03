VfL steht vor Klassenverbleib Yakuts Kerbe-Hattrick macht Rüdesheimer zum Gewinner Florian Unckrich 03.05.2026, 20:28 Uhr

i Die SG Weinsheim (weiße Trikots) musste kratzen und grätschen, um in Planig zu bestehen. Nach dem 3:3 fehlen ihr noch drei Punkte zur Meisterschaft. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Für den SV Oberhausen, den TSV Bockenau und die Spvgg Nahbollenbach wird es im Tabellenkeller der Bezirksliga immer dunkler. Der Meisterschaft strebt dagegen die SG Weinsheim entgegen.

Die Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-Bezirksliga ist vertagt. Die SG Weinsheim kam bei der TSG Planig über ein 3:3 nicht hinaus, und der SC Idar-Oberstein II machte seine Hausaufgaben. Drei Punkte fehlen den Weinsheimern noch. Am nächsten Samstag ist der Spitzenreiter beim TuS Pfaffen-Schwabenheim zu Gast und kann den Titelgewinn klarmachen.







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