Der VfL Rüdesheim hat in den vergangenen Monaten eine bärenstarke Entwicklung genommen. Mündet diese im Aufstieg in die Bezirksliga? Im Heimspiel am Montag um 16 Uhr will das Team den Grundstein zum Aufstieg legen.

Es sind die Tage der Endspiele beim VfL Rüdesheim. Den Kreispokal hat sich das Team mit einer bärenstarken Finalperformance gegen den A-Klassen-Meister TuS Winzenheim schon gesichert. Nun möchte das Team über die Aufstiegsrunde den Winzenheimern in die Fußball-Bezirksliga folgen. Das erste Spiel gegen den Bollenbacher SV steigt am Montag um 16 Uhr am Rosengarten.

„Wir wollen mit den gleichen Emotionen und der gleichen Power in die Aufstiegsspiele gehen wie ins Pokalfinale“, erklärt Baris Yakut, der Trainer der Rüdesheimer, und ruft damit das 7:2 aus Seibersbach in Erinnerung. Bemerkenswert war damals, wie gut es die Rüdesheimer verstanden, ihre Flügelspieler einzusetzen. Einer von ihnen, Vural Ikiz, wird am Montag fehlen. Er hat sich im Training eine Syndesmosebandverletzung zugezogen. „Dafür müssen dann andere Spieler ran. Aber ich habe in alle großes Vertrauen“, sagt Yakut.

„Wir konnten uns einen sehr guten Eindruck verschaffen, was uns erwartet.“

Baris Yakut

Kontrahent Bollenbacher SV kommt mit einigen Enttäuschungen im Gepäck nach Rüdesheim. Das Team führte die A-Klasse Birkenfeld lange Zeit an, wurde aber vom SV Oberhausen abgefangen, der am Mittwoch das notwendig gewordene Entscheidungsspiel in der Verlängerung gewann. „Das hat uns die Möglichkeit gegeben, uns den BSV anzuschauen. Wir konnten uns einen sehr guten Eindruck verschaffen, was uns erwartet“, sagt Yakut.

Ob die Niederlage in dem Entscheidungsspiel nun ein Vorteil oder ein Nachteil für die Rüdesheimer ist, darüber lässt sich diskutieren. Yakut sagt: „Fußball ist ein Tagesgeschäft, am Montag zählt es.“ Einen Motivationsschub könnte den Gästen geben, dass nur ein Aufstieg dafür sorgt, dass die zweite Mannschaft in der B-Klasse bleibt. Beim Entscheidungsspiel in Bärenbach mussten Jonas Peters und Mike Ruppenthal mit Muskelverletzungen vorzeitig vom Feld. Ihr Einsatz am Montag ist aber nicht ausgeschlossen. Denkbar ist auch, dass sie für das Rückspiel am Donnerstag um 19 Uhr geschont werden.

„Die Zielsetzung ist klar, wir wollen hoch in die Bezirksliga.“

Baris Yakut

Ein mögliches drittes Spiel ist übrigens für Sonntag, 15. Juni, 15 Uhr, in Simmertal geplant. Dieses war in den vergangenen drei Jahren stets notwendig geworden – was dokumentiert, wie eng es in jüngerer Vergangenheit zwischen den Zweiten der A-Klassen Bad Kreuznach und Birkenfeld zugeht.

Die Rüdesheimer wollen sich aber gar nicht zu sehr mit den Gegebenheiten und dem Gegner befassen, viel mehr auf sich selbst konzentrieren. Schon beim Pokalfinale fiel dabei die Unterstützung von außen auf. Die Spieler der zweiten Mannschaft, aber auch viele Freunde und Familienangehörige der Spieler feuerten lautstark an. „Ich bin sicher, dass wir von außen viel Rückendeckung erfahren werden. Das kitzelt einige Prozent mehr aus uns raus, wird uns richtig pushen“, sagt Yakut und betont: „Alle, die uns auf dem Feld von außen unterstützen, sind damit ein fester Bestandteil des Erfolgs.“ Und der steht im Mittelpunkt, wie Yakut verkündet: „Die Zielsetzung ist klar, wir wollen hoch in die Bezirksliga.“