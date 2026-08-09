Kirner verlieren deutlich
Wückert spricht nach dem 1:5 von einer Katastrophe
Aufsteiger SG Soonwald (weiße Trikots) ist in Meddersheim zu Fall gekommen, unterlag bei einer bärenstarken SG Merxheim/Monzinge
Aufsteiger SG Soonwald (weiße Trikots) ist in Meddersheim zu Fall gekommen, unterlag bei einer bärenstarken SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 2:10.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

42 Treffer in sieben Spielen – die Offensivreihen der Bezirksligisten waren am zweiten Spieltag in Torlaune. Unter die Räder kamen vor allem die SG Kirn und Aufsteiger SG Soonwald.

Lesezeit 4 Minuten
Ein zweistelliges Ergebnis gibt es in der Fußball-Bezirksliga nicht alle Tage. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim verbuchte am zweiten Spieltag ein solches Resultat, schickte Aufsteiger SG Soonwald mit einem 10:2 nach Hause. Wie die Merxheimer dürfen sich auch die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, der TuS Winzenheim und der FSV Idar-Oberstein über einen Sechs-Punkte-Start freuen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport