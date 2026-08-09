42 Treffer in sieben Spielen – die Offensivreihen der Bezirksligisten waren am zweiten Spieltag in Torlaune. Unter die Räder kamen vor allem die SG Kirn und Aufsteiger SG Soonwald.
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Ein zweistelliges Ergebnis gibt es in der Fußball-Bezirksliga nicht alle Tage. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim verbuchte am zweiten Spieltag ein solches Resultat, schickte Aufsteiger SG Soonwald mit einem 10:2 nach Hause. Wie die Merxheimer dürfen sich auch die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, der TuS Winzenheim und der FSV Idar-Oberstein über einen Sechs-Punkte-Start freuen.