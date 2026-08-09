Kirner verlieren deutlich Wückert spricht nach dem 1:5 von einer Katastrophe Florian Unckrich 09.08.2026, 21:26 Uhr

i Aufsteiger SG Soonwald (weiße Trikots) ist in Meddersheim zu Fall gekommen, unterlag bei einer bärenstarken SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 2:10. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

42 Treffer in sieben Spielen – die Offensivreihen der Bezirksligisten waren am zweiten Spieltag in Torlaune. Unter die Räder kamen vor allem die SG Kirn und Aufsteiger SG Soonwald.

Ein zweistelliges Ergebnis gibt es in der Fußball-Bezirksliga nicht alle Tage. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim verbuchte am zweiten Spieltag ein solches Resultat, schickte Aufsteiger SG Soonwald mit einem 10:2 nach Hause. Wie die Merxheimer dürfen sich auch die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, der TuS Winzenheim und der FSV Idar-Oberstein über einen Sechs-Punkte-Start freuen.







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