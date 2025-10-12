Die SG Weinsheim zieht davon, der SV Oberhausen überrascht, der Idarer Colin Fuchs schnürt einen Viererpack, und die SG Fürfeld muss die erste Heimniederlage hinnehmen – in der Bezirksliga wurde einiges geboten.
Die SG Weinsheim und der TuS Winzenheim gehen aus dem Spieltag der Toppartien in der Fußball-Bezirksliga als die großen Gewinner hervor. Beide siegten auswärts bei Mitkonkurrenten. Im dritten Spitzenspiel musste sich die TSG Planig mit einem 1:1 gegen die SG Merxheim begnügen.