TSG Planig nur 1:1 Wortgefecht mit einem Zuschauer führt zu Unterzahl Florian Unckrich 12.10.2025, 21:30 Uhr

i Spitzenreiter SG Weinsheim (schwarze Trikots) nahm die Hürde in Kirn-Sulzbach. Livon Saadalla (am Ball) und sein Team siegten mit 2:1. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die SG Weinsheim zieht davon, der SV Oberhausen überrascht, der Idarer Colin Fuchs schnürt einen Viererpack, und die SG Fürfeld muss die erste Heimniederlage hinnehmen – in der Bezirksliga wurde einiges geboten.

Die SG Weinsheim und der TuS Winzenheim gehen aus dem Spieltag der Toppartien in der Fußball-Bezirksliga als die großen Gewinner hervor. Beide siegten auswärts bei Mitkonkurrenten. Im dritten Spitzenspiel musste sich die TSG Planig mit einem 1:1 gegen die SG Merxheim begnügen.







