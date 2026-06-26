SWFV gibt Regelung bekannt Wo muss mein Klub landen, um den Aufstieg zu schaffen? Sascha Nicolay 26.06.2026, 16:38 Uhr

i Eugen Karpunov vom FSV Blau-Weiss Idaar-Oberstein scheint es anzuzeigen: Aufsteigen ist in der bevorstehenden Saison so leicht und absteigen so schwer nie. Michael Greber

Der Meister der C-Klasse kann in der kommenden Saison unter bestimmten Voraussetzungen in die A-Klasse klettern. Die Auf- und Abstiegsregelungen des SWFV für die nächste Spielzeit sind allen Klassen spannend – und attraktiv.

Wie viele Aufsteiger gibt es, und wie viele Mannschaften müssen absteigen? Diese beiden Fragen beschäftigen die Vereine im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) vor dem Start in die neue Runde. Die Fragen sind deshalb noch spannender als sonst, weil im SWFV bekanntlich in der Saison 2027/2028 eine Spielklassenreform greift.







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