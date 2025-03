Winterbacher nutzen frühen Doppelpack nicht

Der erste Spieltag nach der Winterpause hatte es in sich in der Bezirksliga. Von den ersten sieben Teams gewann nur die SG Weinsheim.

Zum Auftakt der Restrunde in der Fußball-Bezirksliga kamen der SV Winterbach, die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und die TSG Planig nicht über Remis hinaus. Einzig die SG Weinsheim feierte aus der Spitzengruppe einen Sieg. Sie jubelte in Birkenfeld und sprang damit auf den zweiten Platz. „Eine schöne Momentaufnahme. Nicht mehr und auch nicht weniger“, sagte SGW-Trainer Andy Baumgartner. Im Tabellenkeller setzte der VfL Simmertal mit seinem zweiten Saisonsieg ein Ausrufezeichen. Beim Debüt von Interimstrainer Ricardo Ridder gewann der Landesliga-Absteiger in Pfaffen-Schwabenheim. Und auch Schlusslicht TuS Waldböckelheim durfte einen Derbysieg in Bockenau bejubeln.

TSV Bockenau - TuS Waldböckelheim 2:3 (0:1). „Das Spiel hatte alles, was zu einem guten Derby gehört. Leider mit dem falschen Ausgang für uns“, teilte TSV-Trainer Dirk Reidenbach mit. Dennis Fey (17.) traf zur Pausenführung für die Gäste. Im zweiten Durchgang erhöhte der TSV den Druck und kam durch Michel Tressel (65.) zum Ausgleich. In einer turbulenten Schlussphase wurde zuerst der Bockenauer Ingemar Höling (82.), nachdem er beim Vorbeilaufen ein paar nette Worte an seinen Gegenspieler gerichtet hatte, vom Platz gestellt. In Überzahl brachte Jan Scheib (83.) das Schlusslicht wieder in Führung, doch Matthias Roselt (85.) hatte die passende Antwort parat. Das letzte Wort hatte der TuS Waldböckelheim. Thomas Schneider (88.) traf zum viel umjubelten Auswärtssieg. „Leider gibt es im Fußball keine Gerechtigkeit. In dem Spiel war mehr drin für uns. So gehen wir etwas unglücklich als Verlierer vom Platz“, resümierte Reidenbach, der abschließend sagte: „Respekt an meine Mannschaft, die trotz Unterzahl nicht zurückgesteckt hat.“

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim - VfR Baumholder II 1:3 (0:2). SGM-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker sprach von einem kollektiven Versagen seines Teams. „Das war nichts. Wir haben uns auf einem schlechten Platz sehr schwergetan. Aber das dürfen keine Ausreden sein, weil die Baumholderer dort genauso spielen mussten“, war Lang-Lajendäcker bedient. Dominik Pfingst (21.) und Daniel Embacher (38.) trafen vor dem Pausentee für die Gäste, ehe Tim Simon (54.) nach Wiederanpfiff nachlegte. „Mit dem 1:3 kam noch etwas Hoffnung auf“, sagte der SGM-Spielertrainer, der den Anschlusstreffer selbst markierte (77.). Er ergänzte: „Wir hatten danach noch die Chance, per Foulelfmeter zu verkürzen, haben jedoch verschossen. Am Ende müssen wir uns eingestehen, dass es von jedem zu wenig war.“

SC Birkenfeld - SG Weinsheim 0:2 (0:1). „Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass es ein Spieltag für uns werden könnte, wenn wir auf dem Birkenfelder Hartplatz bestehen“, hatte Andy Baumgartner, der Weinsheimer Trainer, eine Vorahnung, dass die SGW der Gewinner des Spieltags werden würde. Kurz vor der Pause reagierte Jannik Drouet (44.) nach einem Lattenschuss von Felix Frantzmann am schnellsten und brachte die Baumgartner-Elf in Führung. „Wir mussten nach 15 Minuten eine gute Chance der Birkenfelder nach einem Eckball überstehen, ansonsten war das ein ungefährdeter Auswärtssieg“, sagte der Weinsheimer Trainer. Mit seinem zweiten Treffer machte Drouet (75.) den Sieg perfekt.

SC Idar-Oberstein II - FSV BW Idar-Oberstein 5:0 (2:0). Das Idar-Obersteiner Stadtduell war eine klare Sache. Der lange verletzte Ex-Meisenheimer Lennert Arend eröffnete dabei den Torreigen (22., 35.). Weitere SC-Treffer: 3:0 Henri Schneider (52.), 4:0 Abdoul Djalil Boukari Ali (69.), 5:0 Fabian Sagawe (77.).

SG Guldenbachtal - SV Winterbach 2:2 (1:2). „Wir haben uns vor dem Spiel etwas ausgerechnet und sind mit einem Plan ins Spiel gegangen, um gegen die Winterbacher für eine Überraschung zu sorgen“, erklärte SG-Trainer Felix Pauer und fügte hinzu: „Nach der Anfangsphase war der Plan dann hinfällig.“ Luis Becker (6.) und Elias Pfenning (8.) erzielten mit einem Doppelschlag die Führung des Tabellenführers. „Wir haben versucht, die Gäste mit vielen langen Bällen und Standards unter Druck zu setzen, was uns dann auch ganz gut gelungen ist“, berichtete Pauer. Nico Dorfey traf in der 35. Minute zum Anschluss und markierte kurz vor Schluss den Ausgleich (86.). „Am Ende ist das Unentschieden etwas glücklich, doch den Punkt nehmen wir gerne mit“, fasste Pauer zusammen.

TuS Mörschied - SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 0:0. „Der Ball war mehr in der Luft als auf dem Boden. Dadurch kam nicht wirklich ein attraktives Fußballspiel zustande“, fasste der Fürfelder Abteilungsleiter Jörn Zillmann das torlose Remis zusammen. Er stellte klar: „Wir haben einen Punkt gewonnen und nicht zwei verloren.“

TuS Pfaffen-Schwabenheim - VfL Simmertal 1:3 (1:1). „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider“, berichtete TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu, der ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen hatte. Den Anfang machten die abstiegsbedrohten Gäste. Christoph Alt (3.) traf zur Simmertaler Führung. Nur zwei Zeigerumdrehungen später glich Sven Dangel (5.) aus. „Gerade als wir am Drücker waren, kassieren wir das 1:2“, sagte Kurtoglu und ärgerte sich über die Vielzahl an vergebenen Torchancen. Murat Aysel (60.) sorgte für die erneute Gästeführung. Kurze Zeit später machte Faris Dag (68.) den Auswärtssieg der Flachsberg-Kicker perfekt, die das Spiel in Unterzahl beendeten, da Bastian Blum die Rote Karte sah (81.). „Wir haben zwei gravierende Fehler gemacht, die uns am Ende die Punkte gekostet haben. Man hat gemerkt, dass uns mit fortlaufender Spielzeit die Kräfte gefehlt haben. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden“, resümierte der Heimtrainer.

Spvgg Nahbollenbach - TSG Planig 4:4 (3:1).Hoch her ging es in Nahbollenbach. „Das war das erwartet schwere Spiel“, erklärte TSG-Trainer Christoph Schenk, der bereits im Vorfeld wusste, was auf seine Mannschaft zukommt. „Wir haben uns auf dem schlecht bespielbaren Platz schwergetan und haben gerade im ersten Abschnitt zu oft die falsche Entscheidung getroffen, wodurch wir zur Pause verdient zurückgelegen haben“, berichtete Schenk. Anton Nicodemus (12.) traf für die Spvgg zur Führung, die Dennis Mastel (30.) mit seinem Treffer egalisierte. Zwei weitere Treffer der Heimelf durch Niklas Hermann (38.) und Dennis Schug (40.) sorgten für das Halbzeitergebnis. „Nach dem Seitenwechsel wurden wir besser und konnten mehr Druck aufbauen“, berichtete der Planiger Trainer, der sich über das Comeback seiner Mannschaft freute. Brian Huth (48.) verkürzte. Zwar baute Omar Majzoub (85.) die Führung wieder aus, doch ein später Doppelpack von Mastel (86., 87.) sicherte den Planigern einen Punkt. „Das Spiel kann in beide Richtungen kippen. Am Ende müssen wir mit dem einen Zähler leben“, fasste Schenk zusammen.