Yaser Albarak war der Mann des Tages beim TuS Mörschied. Sein Viererpack bedeutete den 4:2-Sieg gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Doch das wilde Spiel hatte noch mehr zu bieten.
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Der TuS Mörschied hat ein wildes Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein mit 4:2 (3:2) für sich entschieden und ist neben Tabellenführer SG Fürfeld, der SG Kirn/Kirn-Sulzbach und dem TuS Winzenheim eine von vier Mannschaften, die in der Tabelle ganz oben stehen und von der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die aus sechs Partien optimale 18 Zähler geholt hat, gejagt werden.