TuS Mörschied feiert 4:2-Sieg Wildes Duell mit Viererpack und zwei vergebenen Elfern Sascha Nicolay 27.09.2026, 19:21 Uhr

i Starke Parade von Felix Roth. Der Torwart des FSV Blau-Weiss hält hier den Elfmeter-Nachschuss von Loris Michels. Zuvor hatte er schon den Strafstoß von Marvin Kunz abgewehrt. Stefan Ding

Yaser Albarak war der Mann des Tages beim TuS Mörschied. Sein Viererpack bedeutete den 4:2-Sieg gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Doch das wilde Spiel hatte noch mehr zu bieten.

Der TuS Mörschied hat ein wildes Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein mit 4:2 (3:2) für sich entschieden und ist neben Tabellenführer SG Fürfeld, der SG Kirn/Kirn-Sulzbach und dem TuS Winzenheim eine von vier Mannschaften, die in der Tabelle ganz oben stehen und von der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die aus sechs Partien optimale 18 Zähler geholt hat, gejagt werden.







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