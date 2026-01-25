TSV Bockenau im Wintercheck Wieder mitten im Abstiegskampf und doch voller Hoffnung Florian Unckrich 25.01.2026, 10:19 Uhr

i Ab geht die Post: Nach einem Ballgewinn schaltet ein Bockenauer (blaues Trikot) im Duell mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim schnell um. Klaus Castor

Das zweite Jahr ist bekanntlich das schwerste: Der TSV Bockenau hat alle Hände voll zu tun, vier Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga hinter sich zu lassen.

Der TSV Bockenau kennt diese Situation nur zu gut. Gerade erst hatte man in der Vorsaison mit viel Mühe den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga gesichert, da kehrte im Sommer vorsichtiger Optimismus ein. Der neue Trainer Jannik Huber hoffte auf eine ruhigere Spielzeit, auf weniger Nervenkitzel, auf mehr Planungssicherheit.







