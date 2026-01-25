TSV Bockenau im Wintercheck
Wieder mitten im Abstiegskampf und doch voller Hoffnung
Ab geht die Post: Nach einem Ballgewinn schaltet ein Bockenauer (blaues Trikot) im Duell mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim schnell um.
Klaus Castor

Das zweite Jahr ist bekanntlich das schwerste: Der TSV Bockenau hat alle Hände voll zu tun, vier Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga hinter sich zu lassen. 

Lesezeit 4 Minuten
Der TSV Bockenau kennt diese Situation nur zu gut. Gerade erst hatte man in der Vorsaison mit viel Mühe den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga gesichert, da kehrte im Sommer vorsichtiger Optimismus ein. Der neue Trainer Jannik Huber hoffte auf eine ruhigere Spielzeit, auf weniger Nervenkitzel, auf mehr Planungssicherheit.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport