Das zweite Jahr ist bekanntlich das schwerste: Der TSV Bockenau hat alle Hände voll zu tun, vier Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga hinter sich zu lassen.
Der TSV Bockenau kennt diese Situation nur zu gut. Gerade erst hatte man in der Vorsaison mit viel Mühe den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga gesichert, da kehrte im Sommer vorsichtiger Optimismus ein. Der neue Trainer Jannik Huber hoffte auf eine ruhigere Spielzeit, auf weniger Nervenkitzel, auf mehr Planungssicherheit.