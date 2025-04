Die Fußball-Bezirksliga nimmt Kurs auf die entscheidenden Wochen. Eine (kleine) Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft könnte es schon am Sonntag geben. Um 15.30 Uhr gastiert der ungeschlagene Tabellenführer SV Winterbach nämlich bei der zweitplatzierten SG Weinsheim, dem derzeit formstärksten Team.

Der Spitzenreiter liegt mit 53 Punkten vier Zähler vor den Weinsheimern und hat das Nachholspiel gegen den TSV Bockenau in der Hinterhand. „Es wird am Sonntag heiß hergehen“, weiß SVW-Trainer Torben Scherer um die Brisanz des Spiels und hofft darauf, dass es einige Zuschauer auf den Weinsheimer Palmstein ziehen wird. „Wir machen uns sehr viele Gedanken um das Spiel, verspüren aber keinen Druck. Viel mehr Vorfreude, weil wir uns diese Ausgangslage im Laufe der Saison erarbeitet haben“, erklärt Scherer und fordert seinen Kollegen Andy Baumgartner heraus: „Interessant wird zu sehen sein, wer den besseren Matchplan hat.“

Im Hinspiel endete eine spannende Partie 2:2. „Die Weinsheimer haben in Felix Frantzmann eine Waffe, die den Unterschied ausmachen kann, genauso wie wir in Elias Pfenning. Viel mehr wird es aber auf die mannschaftliche Geschlossenheit ankommen“, will der Winterbacher Coach nicht die Verantwortung auf einen Spieler herunterbrechen. Er sagt: „Wir müssen schauen, dass wir die Weinsheimer Standards in den Griff bekommen. Ich gehe davon aus, dass das Spiel von taktischer Natur geprägt ist, würde mir aber lieber einen offenen Schlagabtausch wünschen, sodass jeder Fußballliebhaber auf seinen Geschmack kommt.“

Der Abwärtstrend des TSV Bockenau nimmt weiter seinen Lauf. Bei der deutlichen 0:5-Niederlage bei der Spvgg Nahbollenbach wurden dem Aufsteiger einmal mehr die Grenzen aufgezeigt. Zudem rutschten die Bockenauer auf einen Abstiegsplatz ab. Schon am Sonntag hat die Mannschaft von TSV-Trainer Dirk Reidenbach im Heimspiel gegen den SC Idar-Oberstein II die Chance, es besser zu machen. In der Winterpause lagen zwischen dem TuS Waldböckelheim und dem TuS Pfaffen-Schwabenheim 15 Punkte. Nachdem die Waldböckelheimer viermal in Folge die maximale Ausbeute eingefahren haben, ist die Mannschaft von Spielertrainer Simon Schmidt vom letzten Platz aus an die Pfaffen-Schwabenheimer herangerückt, die im gleichen Zeitraum ohne jegliche Punkte blieben. Nun treffen beide Mannschaften in Pfaffen-Schwabenheim aufeinander. Setzt die Schmidt-Elf ihren Lauf fort, zieht sie nach Punkten mit dem Aufsteiger gleich.

Für die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein geht die Reise nach einer Woche Pause zum SC Birkenfeld. Dabei bereitet vor allem die Personalsituation dem Fürfelder Abteilungsleiter Jörn Zillmann Sorgen. „Wir haben die Seuche am Bein“, kommentiert Zillmann die Misere. Er selbst wird mit einem Kreuzbandriss bis zum Saisonende ausfallen. Bereits am vergangenen Wochenende musste die SG die Begegnung gegen den VfL Simmertal verlegen. „Uns kam zugute, dass auch die Simmertaler mit etlichen Ausfällen zu kämpfen hatten und einer Verlegung zugestimmt haben. Gegen den SC Birkenfeld sieht es zwar nicht besser aus, aber das Spiel wird normal stattfinden“, erklärt der Abteilungsleiter und ergänzt: „Wir werden mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln das Beste aus der Situation machen.“

Besser sieht es beim VfL Simmertal aus. Der Tabellenletzte nutzte das spielfreie Wochenende, um für das Kellerduell gegen den VfR Baumholder II alle Kräfte zu mobilisieren. Für die Flachsberg-Elf zählt gegen den Tabellennachbarn nichts anderes als ein Sieg, um die rote Laterne wieder an die Baumholderer Zweitvertretung abzugeben. Die TSG Planig steht vor einem schweren Auswärtsspiel. Der Dritte gastiert bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die bereits im Hinspiel einen Punkt aus Planig entführen konnte und den TSGlern das Leben schwer gemacht hatte. Die SG belohnte sich zuletzt mit einem 4:1 beim FSV Idar-Oberstein für ihren Aufwand, der in den drei Anläufen zuvor nicht honoriert worden war. Keine der beiden Mannschaften darf sich Fehler erlauben. Die Planiger benötigen jeden Punkt, um den Anschluss an Platz zwei nicht zu verlieren, und die Merxheimer wollen sich aus dem unteren Tabellendrittel befreien.

Ein weiterer Kellerkrimi steigt bei der SG Guldenbachtal, die mit einem 2:2 gegen den SV Winterbach hoffnungsvoll in die Restrunde gestartet war. In den darauffolgenden Spielen folgten aber einige Enttäuschungen. In der Spvgg Nahbollenbach haben die Fußballer von Felix Pauer eine Mannschaft zu Gast, die sich in direkter Schlagdistanz befindet. Der TuS Mörschied empfängt zudem den FSV BW Idar-Oberstein .

