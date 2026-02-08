Ein knappes halbes Jahr noch trainiert Andreas Forster die Spvgg Nahbollenbach, und er verfolgt ein klares Ziel: Forster möchte die Mannschaft an seinen Nachfolger Markus Brosch als Bezirksligist übergeben.
Im nächsten Teil unseres Winterchecks der Fußball-Bezirksliga Nahe richten wir den Blick auf die Spvgg Nahbollenbach. Mit 17 Punkten aus 18 Spielen überwintert die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Forster auf dem 13. Tabellenplatz und belegt damit aktuell den ersten möglichen Abstiegsrang.