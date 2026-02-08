Spvgg Nahbollenbach im Check Wenn die Spiele kippen, kippt zu oft auch der Kopf Florian Unckrich 08.02.2026, 11:19 Uhr

i Die Spvgg Nahbollenbach (weiße Trikots) hat eine schwierige Hinrunde hinter sich. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist aber ein Tumpf, der am Ende auch für den Klassenerhalt sorgen soll. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ein knappes halbes Jahr noch trainiert Andreas Forster die Spvgg Nahbollenbach, und er verfolgt ein klares Ziel: Forster möchte die Mannschaft an seinen Nachfolger Markus Brosch als Bezirksligist übergeben.

Im nächsten Teil unseres Winterchecks der Fußball-Bezirksliga Nahe richten wir den Blick auf die Spvgg Nahbollenbach. Mit 17 Punkten aus 18 Spielen überwintert die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Forster auf dem 13. Tabellenplatz und belegt damit aktuell den ersten möglichen Abstiegsrang.







