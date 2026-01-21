Im Rahmen unserer Schiedsrichter-Serie haben wir uns mit jungen Unparteiischen getroffen und lassen sie zu Wort kommen. Die Kreis-Vereinigung hegt und pflegt ihre Referees mit Perspektive.
Lesezeit 4 Minuten
Von außen betrachtet ist die Aufgabe des Schiedsrichters oft negativ behaftet. Doch im Gespräch mit jungen Menschen, die sich für das Hobby Fußball-Schiedsrichter entschieden haben, wird schnell deutlich, dass die Referees selbst eine ganz andere Wahrnehmung haben und sehr positiv, sehr zufrieden und sehr wertschätzend auf die Schiedsrichter-Aufgabe blicken.