Junge Schiedsrichter erzählen Wenn das Hobby zur Lebensschule wird Olaf Paare 21.01.2026, 11:12 Uhr

i Junge Menschen mit Pfiff und der Leidenschaft für das Hobby Fußball-Schiedsrichter: Ben von der Weiden (von links), Tim Seifert, Christoph Unckrich (Vorstandsmitglied der Kreisschiedsrichter-Vereinigung), Benjamin Krämer und Nathanael Blaum. Olaf Paare

Im Rahmen unserer Schiedsrichter-Serie haben wir uns mit jungen Unparteiischen getroffen und lassen sie zu Wort kommen. Die Kreis-Vereinigung hegt und pflegt ihre Referees mit Perspektive.

Von außen betrachtet ist die Aufgabe des Schiedsrichters oft negativ behaftet. Doch im Gespräch mit jungen Menschen, die sich für das Hobby Fußball-Schiedsrichter entschieden haben, wird schnell deutlich, dass die Referees selbst eine ganz andere Wahrnehmung haben und sehr positiv, sehr zufrieden und sehr wertschätzend auf die Schiedsrichter-Aufgabe blicken.







