Junge Schiedsrichter erzählen
Wenn das Hobby zur Lebensschule wird
Junge Menschen mit Pfiff und der Leidenschaft für das Hobby Fußball-Schiedsrichter: Ben von der Weiden (von links), Tim Seifert, Christoph Unckrich (Vorstandsmitglied der Kreisschiedsrichter-Vereinigung), Benjamin Krämer und Nathanael Blaum.
Olaf Paare

Im Rahmen unserer Schiedsrichter-Serie haben wir uns mit jungen Unparteiischen getroffen und lassen sie zu Wort kommen. Die Kreis-Vereinigung hegt und pflegt ihre Referees mit Perspektive.

Lesezeit 4 Minuten
Von außen betrachtet ist die Aufgabe des Schiedsrichters oft negativ behaftet. Doch im Gespräch mit jungen Menschen, die sich für das Hobby Fußball-Schiedsrichter entschieden haben, wird schnell deutlich, dass die Referees selbst eine ganz andere Wahrnehmung haben und sehr positiv, sehr zufrieden und sehr wertschätzend auf die Schiedsrichter-Aufgabe blicken.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport