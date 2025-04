Wer hätte das gedacht? Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga war so spannend wie ein Krimi, bei dem der Täter bereits im Vorspann offenbart wird. Die SG Weinsheim gewann vor 500 Zuschauern mit 5:0 (1:0) gegen den SV Winterbach, der damit seine erste Saison-Niederlage kassierte und dessen Vorsprung bei einem Spiel weniger auf einen Punkt schrumpfte.

„Bei der SG Weinsheim ist eine Euphorie entstanden, die für eine derart tolle Kulisse gesorgt hat. Deshalb freut es mich besonders, dass die vielen Weinsheimer Besucher ihre Mannschaft haben gewinnen sehen“, sagte SG-Trainer Andy Baumgartner, der ergänzte: „Persönlich tut mir das Ergebnis aber auch ein bisschen leid für meinen Freund Torben Scherer. Ich muss nicht unbedingt 5:0 gegen ihn gewinnen.“ Der nahm die Niederlage sportlich: „Natürlich ist das Ergebnis bitter, aber die Weinsheimer waren die bessere Mannschaft. Wir schütteln uns nun einmal, und ab Dienstag bereiten wir uns auf die weiteren Spiele vor.“

Weinsheimer überzeugen schon mit Körpersprache

Das Duell der Trainer ging an den Weinsheimer Coach, der seinen Gegenüber mit zwei klaren Spitzen überraschen konnte. Doch auch das Duell der Torjäger fand einen Weinsheimer Sieger. Während der Winterbacher 35-Tore-Mann Elias Pfenning in vorderster Front isoliert und bei einigen Chancen auch etwas glücklos wirkte, wies Felix Frantzmann seine tolle Frühlingsform nach und traf zweimal. Das erste Mal schon nach sechs Minuten. Ein Angriffszug der Winterbacher wurde an der Mittellinie geblockt. Der Abpraller fiel perfekt in den Lauf des besten Weinsheimers Livon Ayoob, der den Ball nach vorne trieb und im richtigen Moment Frantzmann freispielte. Der schloss trocken ab.

In der ersten halben Stunde rollten fast im Minutentakt Angriffe auf das Winterbacher Tor, alle versehen mit einer klaren Idee. Bemerkenswert: Nahezu jeder Ball in die Spitze wurde gefährlich, die SVW-Defensive fand keinerlei Zugriff auf die wuchtige Spielweise der Gastgeber, bei denen neben Ayoob und Frantzmann auch Joshua Weber viele gute Aktionen hatte. „Die Weinsheimer waren uns körperlich überlegen und haben uns den Schneid abgekauft“, gestand Scherer ein. Er fügte an: „Die Weinsheimer wollten es mehr als wir. Das war alleine schon an der Körpersprache zu erkennen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir eine junge Mannschaft haben, die auch mit der Kulisse zu kämpfen hatte.“

„Da waren die Willenskraft und die Qualität von Felix zu sehen, der für uns enorm wichtig ist.“ Andy Baumgartner

Die Offensivbemühungen waren natürlich auf Pfenning zugeschnitten, aber die Weinsheimer Defensivspieler Felix Zimmermann und Jakob Schilz hatten sich gut auf ihn eingestellt. Trotzdem kam Pfenning zu Abschlüssen. In der 30. Minute scheiterte er an einer starken Fußabwehr von Torhüter Martin Steeg. „Den hält nicht jeder. Mit einem 1:1 zur Pause sieht es vielleicht anders aus“, sagte Scherer.

Doch so ging es mit einem 1:0 in die Kabine, und nach 50 Minuten stand es gar 3:0. Jannik Drouet versenkte nach einem Strafraumtänzchen im kurzen Eck (47.). Initiiert hatte den Angriff der ebenfalls starke Christian Krämer. Nur zwei Minuten später gewann Frantzmann zwei 50:50-Zweikämpfe und spielte Ayoob frei, der vollendete. „Da waren die Willenskraft und die Qualität von Felix zu sehen, der für uns enorm wichtig ist“, sagte Baumgartner.

Zeitstrafe für Provokation beim Torjubel

Sein Co-Trainer verwertete in der 66. Minute einen langen Steeg-Abschlag zum 4:0 und musste anschließend direkt runter. Beim Torjubel hatte er sich vor dem Winterbacher Torwart Samuel Keßler aufgebaut und erhielt dafür eine Zeitstrafe, nachdem beide kurz zuvor bereits für Provokationen verwarnt worden waren. In Unterzahl erhöhte Ayoob mit einem satten Schuss auf 5:0 (72.).

„Wir haben in der Woche vor dem Spiel dreimal trainiert, um auf die Bedeutung der Partie aufmerksam zu machen. Das hat sich ausgezahlt“, bilanzierte Baumgartner und ergänzte: „Ich hatte auch kurz vor dem Spiel noch einmal an die Leidenschaft für den Fußball und auf das Brennen auf solche Spiele appelliert.“ Er fand offenbar die richtigen Worte, denn die Leidenschaft wurde in den 90 Minuten sichtbar.

SG Weinsheim – SV Winterbach 5:0 (1:0)

SG Weinsheim: Steeg – J. Thiel, Schilz (71. Bäder), F. Zimmermann, Krämer (77. Spachtholz) – Ayoob, Kuß (62. Kremer), Redschlag, Drouet (68. Mittwich) – Weber, Frantzmann (77. M. Bernhard).

SV Winterbach: Keßler – Augustin, L. Zimmermann, Leister (57. J. Kunz), Stumm (64. Warkus) – Schneberger, E. Becker, Fett, L. Becker (76. Stork) – Götz (57. Weingarth) – Pfenning.

Schiedsrichterin: Anika Schulz (Rötsweiler-Nockenthal).

Zuschauer: 500.

Tore: 1:0 Frantzmann (6.), 2:0 Drouet (47.), 3:0 Ayoob (50.), 4:0 Frantzmann (66.), 5:0 Ayoob (72.).

Zeitstrafe: Frantzmann (67.).

Beste Spieler: Ayoob, Frantzmann, F. Zimmermann, Weber – Schneberger.