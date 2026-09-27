SV Buhlenberg 0:0 beim SCB Wahnsinnsreflex von Dennis Kielburger in Schlussminute Sascha Nicolay 27.09.2026, 12:19 Uhr

i Dennis Kielburger machte eine herausragende Partie. Der Torhüter des SV Buhlenberg war vom SC Birkenfeld einfach nicht zu bezwingen. Stefan Ding

Jede Menge Eckbälle, viele Chancen und gefühlte 90 Prozent Ballbesitz nutzten dem SC Birkenfeld gegen den SV Buhlenberg nichts. Am Ende entführte der Aufsteiger im Derby einen Punkt aus dem Stadion am Berg.

Immerhin 200 Zuschauer sahen das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SC Birkenfeld und dem SV Buhlenberg im Stadion am Berg in der Kreisstadt. Tore bekam das Publikum allerdings nicht geboten – das Duell endete torlos, 0:0.„Für den SV Buhlenberg war das ein gewonnener Punkt, für uns bedeutete das Ergebnis leider zwei verlorene Zähler“, sagte Pascal Geibel, der Trainer des SC Birkenfeld.







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